(ÖZEL) Yakalandıkları devasa sazanları yeniden suya bıraktılar

Bilecik’te arkadaşları ile birlikte yakaladıkları ve en büyüğü 13 kilo olan devasa pullu sazanları tekrar suya bırakan Kerim Çelikbilek, bu işe görül vermiş olan balık severleri aynı davranışta bulunmaya davet etti.

Pelitözü Gölpark’ta kamp kuran Kerim Çelikbilek, Ertan Güney ve Hasan Hüseyin Karabulut sabah karşı oltalarındaki çan sesiyle uyandı. Her birinin oltasına kiloları 8-9 ve 13 kilogram ağırlığında 3 adet pullu sazan vurdu. Oltalarına takılan dev pullu sazanları uzun uğraşlar sonunda kıyıya çekebilen üçlü, ardından sevdikleri ve bol bol fotoğraf çekindikleri balıkları yeniden suya bıraktılar.

"Herkes tutukları balıkları geri salsın, çünkü bizim göletimizde balık yetişmiyor"

13 kiloluk dev pullu sazanı tutan Kerim Çelikbilek, "Salı gününden bugüne Pelitözü Gölpark’ta kamp kuruyoruz. Bursa İnegöl’den Ertan ve Kütahya’dan Hasan arkadaşlarımızla birlikte 3 gün biraz bizim için zor geçti. Dün gece bizim için çok güzeldi ve 3 tana pullu sazan tuttuk. Bu balıkları çıkararak ardından suya yeniden saldık. Buraya balık tutmaya gelen arkadaşlarımız tutukları balıkları götürmesinler. Herkes tutukları balıkları geri salsın. Çünkü bizim göledimizde balık yetişmiyor. Kendi anaç balıklarımız var, bunları tutup fotoğraf ve video çekinip tekrar salıyoruz. Bizim tek amacımız buraya gelen herkesten tek ricamız tuttuğumuz balıkları lütfen geri salın ki gelecek nesillere de balıklar ulaşsın, tek isteğimiz bu" dedi.

"Biz avlarına saygı gösteren kişileriz"

Ertan Güney ise, "3 adet balığımız var. İlk balık 70 santim 9 kilo civarı, ikinci balığımız 8 kilo civarında ve son balığımız 13 kilo civarı geldi. Bunları suyuna kavuşturduk. Biz avlarına saygı gösteren kişileriz" dedi.

"Biz her vuran balığa 2 kilo da olsa botla gidip uzaktan alıyoruz"

13 kiloluk dev pullu sazanı tutan Kerim Çelikbilek son olarak balıkları göletten nasıl çıkardıklarını anlatarak, "Bizim göletimizde ot fazla olduğu için burada oltamıza gelen balığı botla 100-150 metre ilerden alıyoruz. Çünkü öbür türlü kıyıya getirmeye kalktığın zaman misina kopuyor, kanca balığın ağzında kalıp ona zarar verebiliyor. O yüzden biz her vuran balığa 2 kilo da olsa botla gidip uzaktan alıyoruz" dedi.