(ÖZEL) Yangından dolayı boşaltılan köyde 'Tüp tarlası'

Yangın sonrası alevlerin yaklaşması üzerine boşaltılan Bilecik’in Selçik köyünde, patlama riskine karşı boş bir araziye istiflenen mutfak, piknik ve sanayi tipi onlarca tüp ilginç manzaralar oluşturdu.

Osmaneli ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 360 nüfuslu ve 98 haneli Selçik köyü, Sakarya’da çıkan ve Bilecik’e sıçrayan yangında, alevlerin yaklaşması üzerine tamamen boşaltılmıştı. Bölge halkının ve ekiplerin cansiparane mücadelesi sonucunda yangın, kontrol altına alınmıştı.

Bahse konu köyde, bir ev çatısı ve bir çiftliğin bir kısmı kül olmuştu. Bölge halkı tarafından, alevlerin köye gelmesi üzerine köyde bulunan mutfak, piknik ve sanayi tipi tüplerin bir tarım arazisine istiflendiği görüldü. Onlarca tüpün patlama riskine karşı tarım arazisine istiflenmesi ilginç görüntülere neden oldu. Tüp tarlası gibi gözüken tarım arazisinin, yangın sırasında mahalleli tarafından tedbiren yapıldığı öğrenildi.