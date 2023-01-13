(ÖZEL) Yaşanan kuraklık Pelitözü Göleti'nde suların çekilmesine neden oldu

Bilecik’te yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık sonrası Pelitözü Gölet’inde sular yaklaşık 30 metre çekildi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta Pelitözü Göleti’nde sular yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık sonrası kıyıdan hayli çekildi. Gölette, kıyıdan itibaren çekilme dron ile görüntülendi. Pelitözü Göleti’ne her gün geldiği anlatan Sefer Bilgin, "Ben 7 yıldır Bilecik’te yaşıyorum, hemen her gün Bilecik Pelitözü göledimize geliyorum. Ama ilk defa bu sene bu kadar çekildiğini fark ettik. Bunun sebebi de havaların yağışlı gitmemesi, iklimsel değişiklikler. Geçen yıl bu zamanlar buralarda kar vardı, gölümüz bu kadar çekilmemişti. Ama şu anda gölümüzün durumu bu" dedi.

Öte yandan florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor.