Özel yetenekli üniversiteli çocuklar meslek tanıtım gezisinde

Başiskele’de özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü Çocuk Üniversitesi tarafından meslek tanıtım gezisi düzenlendi.

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde, 8-12 yaş aralığındaki özel yetenekli öğrencilere ücretsiz eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veriliyor. Çocuk Üniversitesi’nde hünerlerini sergileyen çocuklar için meslek tanıtım gezisi düzenlendi. Başiskele’nin üniversiteli çocukları, proje ortağı Kocaeli Üniversitesi başta olmak üzere; TUBİTAK, TEKNOPARK, Kocaeli Adliyesi, Cengiz Topel Havaalanı ve bölgenin büyük sanayi kuruluşlarını gezdi. Öğrencilerin gelecek mesleki planlamalarına ışık tutmaya ve bu alanlara öğrencileri yönlendirmeye yönelik düzenlenen gezilerin, 3 Şubat’a kadar devam edeceği öğrenildi.