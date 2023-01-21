(Özel) Yolcu rahatsızlandı, otobüsü acile böyle çekti

Bursa’da bindiği minibüste rahatsızlanan yolcuyu Özel Halk minibüs şoförü, en yakın hastaneye yetiştirdi. Zamanla yarışılan o anlar minibüsbün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muradiye-Emek hattında çalışan B43 numaralı aracın şoförü Erol Koç, Çekirge Caddesi üzerinde duraktan bir yolcu aldı. Minibüse binen yolcu, şoför Erol Koç’un yanına oturdu. Bir süre sonra yolcu Ahmet M., minibüste rahatsızlanarak telefonunu yere düşürdü. Telefonun yere düştüğü fark eden Koç, yolcuyla konuştu ancak yolcu cevap vermeyince minibüsü yol kenarına çekti. Rahatsızlanan yolcuya müdahale ederek konuşmaya çalıştı, ancak yolcudan herhangi bir cevap alamadı. Minibüs şoförü Erol Koç, yolcularla aracı hemen Çekirge Devlet Hastanesi’nin aciline çekti.

O sırada yolcular ise şaşkınlıkla olan biteni izlerken, bazıları da rahatsızlanan yolcuyla konuşmaya çalıştı. Minibüsün hastaneye gelmesiyle yolcular doktor ve hemşireye haber verdi. Rahatsızlanan yolcu Ahmet M., güvenlik görevlilerinin yardımıyla minibüsten indirilerek acile taşındı.

Rahatsızlanan Yolcu Ahmet M.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Şoförleri her zaman kötü yönleriyle anıyorlar" diyen Özel Halk Minibüs Şoförü Erol Koç, "Otobüs durağından aracımıza bindi. Benim yanıma oturdu, kendisiyle muhabbet ettik zaten. Yolda giderken telefonu yere düştü. Tabi ben telefonun yere düştüğünü görünce bir şey olduğunu fark ettim. Zaten araca binerken hastane durağında ineceğini söylemişti. En yakın durağa çektim minibüsü, dürttük ve uyanmadı. Bende aracı güzergahtan çıkardım ve hastanenin acil bölümüne çektim. Hastaneden gelen arkadaşlarla birlikte sedyeye koyarak hastaneye teslim ettik. Ben yoluma devam etmek zorunda kaldım inşallah iyidir. Şoförleri her zaman kötü yönleriyle anıyorlar, biz böyle iyi şeyler de yapıyoruz" dedi.