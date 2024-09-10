Özel yurtta kalmak istemeyen öğrenciler kiralık evlere talepleri yoğunlaştırdı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin kiralık evlere talepleri yoğunlaştırdığını söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Üniversite kampüslerine yakın alanlarda bir çok bölgede kiralık ev sorunu yaşanmaya başladı. Öğrenciler şehirlerin kampüse yakın veya öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı yerleri tercih ediyor" dedi.

Yurt genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dün ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başladı. Gerçekleştirilen 3 aylık tatilin ardından ilköğretim ve lise çağındaki öğrenciler tekrardan okullara dönerken, açılış tarihleri her üniversiteye ve fakülteye göre değişiklik gösteren üniversitelerin de ekim ayının başına yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Bu süreçte üniversite öğrencileri de barınma telaşı yaşarken, özel yurtta kalmak istemeyen gençler kiralık evlere talepleri yoğunlaştırıyor. Özellikle üniversite kampüslerine yakın alanlarda bir çok bölgede kiralık ev sorunu yaşanmaya başladığını belirten Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, talebin yoğunlaştığı bölgelerdeki ev kiralarında artış görmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Fırsatçıların önüne geçilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Duman, ilerleyen günlerde ilerleyen günlerde kiralık evlere olan talebin artmasını beklediklerini vurguladı.

"Üniversite kampüslerine yakın alanlarda bir çok bölgede kiralık ev sorunu yaşanmaya başladı"

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Yurtlara yerleşemeyen ve özel yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ise gittikleri şehirlerde kiralık evlere talepleri yoğunlaştırdı. Bu da bölgelerdeki talebi arttırdı. Üniversite kampüslerine yakın alanlarda bir çok bölgede kiralık ev sorunu yaşanmaya başladı. Öğrenciler şehirlerin kampüse yakın veya öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı yerleri tercih ediyor. Bu bölgelerdeki ev kiralarda ise artış görmek mümkün. Talep ne kadar fazla olursa artışında o kadar fazla olması bekleniyor. Öğrencilerimizin menfaatini korumak, bu bölgelerde bulunan ev sahiplerine ve kiraya veren aracı kurumlara düşüyor. Yaşanan hareketlilikten gayrimenkul uzmanlarımız ve ev sahiplerimiz memnun. Öğrencilerimizin ve velilerimizin de memnun olması için fırsatçıların önüne geçmemiz çok önemli. Özellikle üniversite öğrencilerimizin yeni yeni okuyacakları şehirlere gittiğini düşünürsek kiralık evlerdeki talebin daha da artacağını söyleyebiliriz. Yurtlarda barınma sorunu karşılamak istemeyen öğrencilerimiz 1 veya 2 arkadaşı ile birlikte bir ev tuttuklarında daha uygun fiyatlara sorunlarını giderebiliyor" şeklinde konuştu.