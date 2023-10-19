(Özel) Zeytinyağını hiç böyle tatmadınız

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki kadın girişimci gerçekleştirdikleri projeyi hayata geçirerek, Ayvalık’ın zeytinleri ile Finike’nin portakallarını bir araya getirip, portakallı zeytinyağı ürettiler.

Ayvalık’ın özenle toplanan zeytinleri ile Finike’nin portakalları Ayvalık’ta iki kadın girişimcinin çalışması ile bir araya geldi. Toplanan zeytinler tarladan fabrikaya getirilerek burada Finike’den taze olarak getirilen portakallar ile eziliyor. Ezilen zeytinler ve portakallar sıkım makinesinden geçirilerek portakallı zeytinyağı üretimi yapılmış oluyor. Üretim sırasında aroma ve tatlandırıcılar kullanılmıyor. Portakal meyvesi ile zeytin bir araya getirilerek zeytinyağında farklı bir lezzet sevenlerine sunuluyor. Sınırlı miktarda üretilen portakallı zeytinyağı özellikle gurme menülerde, salatalarda, lezzette farklı lezzet ve rayiha arayanların ilgi odağı olarak nitelendiriliyor.

Portakallı zeytinyağının üreticilerinden Emine Sucu, "Portakallı zeytinyağının tanıtımı için burada buluyoruz. Merve hanım ile birlikte yaptığımız çalışma için çok mutluyum. Bu iki girişimci kadının ortak bir çalışması. Ortak bir çalışma olarak ortaya çıktı. İkimiz böyle bir projeye imza attık. Güzel bir dostluk ile başlayan çalışma sonucunda portakallı zeytinyağı doğdu" dedi.

Portakallı zeytinyağının üreticilerinden Merve Avcı ise, "Finike’den getirdiğimiz portakalları zeytin ile birlikte sıktık ve portakallı zeytinyağı elde ettik. Biz bunu sınırlı miktarda ürettik. Bu ürün daha çok keyif için olsun. Misafirlerimize de o şekilde anlatıyoruz. Belki bir kızarmış ekmek ile birlikte olabilir. Salatalarda kullanılabilir. Soslarda kullanılabilir. Bu ürün bizim için çok kıymetli. Onun için de sınırlı miktarda ürettik biz bu ürünü. Biz aroma kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Bu ürün Finike’den gelen portakallar ile birlikte sıkıldı. Bu bizim için çok kıymetli" diye konuştu.