Özellikleriyle dünyada ilk olan PARS 4 artık Mehmetçik'in envanterinde

FNSS firması tarafından üretimi gerçekleştirilen ve özellikleriyle dünyada ilk olan PARS 4 6X6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar’ın teslimatları gerçekleştirilerek Mehmetçik’in envanterine girdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS firması arasında imzalanan 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen PARS 4 6x6 Özel Operasyon Araçlarının teslim töreni, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katıldığı törenle FNSS Ankara Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirildi.

PARS 4 6x6 Mayına Karşı Korumalı araç, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı ve yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile öne çıkıyor. Mehmetçik’in envanterine giren araç ayrıca modüler bir zırh yapısına sahip. Entegre EYP kiti ve sökülüp takılabilen RPG ağı sayesinde pasif koruma sağlayan araç ek olarak süpersonik seslere de duyarlı.

Projenin teslim töreninde konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, otonom araçların geliştirilmesinin devam ettiğini bildirerek, “Savunma sanayiimiz, kara araçları sektöründe hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem güvenlik güçlerimizin hem de yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere genç bir envantere ve geniş bir platform spektürüma sahip. Bu kapsamda; Ana Muharebe Tankı, mayın ve balistik korumalı zırhlı taktik tekerlekli araçlar, yeni nesil muharebe araçları, özel maksatlı keşif gözetleme araçları, lojistik amaçlı taktik tekerlekli araçlar ile otonom araçlar geliştirme projelerimiz başarıyla devam etmektedir” diye konuştu.

“Bugüne kadarki en yüksek mayın, EYP ve balistik korumalı araç olarak dizayn edilmiştir”

Teslimatı gerçekleştirilen araçların teknik özelliklerine değinen demir konuşmasına şöyle devam etti:

“PARS araçlarımız; güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket kabiliyeti kazandırmak, bu unsurların harekat ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, EYP ve balistik korumalı araç olarak dizayn edilmiştir. Diğer teknik özellikleriyle beraber dünyada bir ilk olan böyle bir aracı tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayiimiz olduğu için gurur duyuyoruz.”

“Savunma sanayiindeki en başarılı ürünleri arasında kara araçlarını saymamız mümkün”

Yerlilik çalışmalarının önemine değinen Demir, araç üreticileriyle yakın temasa bulunulduğunu belirterek, “Ülkemizin savunma sanayiindeki en başarılı ürünleri arasında kara araçlarını saymamız mümkün ve bu alanda da yerlilik çalışmalarımız önemli. Yerlilik çalışmalarında araç üreticilerimizle çok yakın bir temasta bulunma gerekliliğini de belirtmek istiyorum. Çünkü malum belirli ürünler çok sayıda üretildiğinde ekonomik olabiliyorlar. Savunma sanayiindeki başarının ardında güçlü bir irade ve ekosistemimizin hedeflerimize olan inancı önemli rol olmaktadır” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılının itici güçlerinden biri savunma sanayiimiz olacaktır”

Türkiye Yüzyılı’nın en önemli güçlerinden birisinin savunma sanayii olacağını belirten Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulan “Küresel Güç Vizyonu”na uygun olarak yol gösterici bir Türkiye için; yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bunu destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılının itici güçlerinden biri savunma sanayiimiz olacaktır ve Savunma Sanayiinde geliştirilen teknolojilerin diğer alanlara uygulanmasıyla da başka gelişmelere yol açmış olacağız” ifadelerini kullandı.