Özer'den yangın açıklaması

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, 14 Temmuz 2024 Pazar günü Silivri'de meydana gelen yangınlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZER: İLK ÇIKIŞ NOKTASI OTOBAN ÇIKIŞI

Yangınların birçok noktada aynı anda çıkmış olmasının sabotaj ihtimalini akla getirdiğini belirten Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yangınların aynı anda birçok noktada çıkmış olması sabotaj ihtimalini ister istemez akla getiriyor. Ancak değerlendirmeler sonucunda net olarak bir şey söyleyebiliriz. İlk çıkış noktası Silivri'ye girişte Gazitepe mevkiindeki otoban kenarındaki ekili alan. Burada sanıyorum ki yoldan geçen araçlardan ya sigara ya da içecek şişeleri atıldı. Yaklaşık 45 dönüm biçilmiş alan zarar gördü. Yine biçilmiş alanın yanında bulunan otlar ve saplar yangının büyümesine neden oldu.

HAFTA SONU ZİYARETÇİLERİNİN DİKKATSİZLİĞİ

Çanta ve Değirmenköy beldelerimizde de 15 dönüm ekili alan zarar gördü. Maalesef yanan arazilerin yanında hobi bahçeleri diye tabir edilen yerlerde konteynerler bulunuyor. Buraya hafta sonu dinlenmek ya da mangal için gelenler dikkat etmiyorlar, bu ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Değirmenköy'deki yangının çıkış noktası bunu işaret ediyor.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK YANILGILAR

Yangınların anız yakan çiftçilerimizden kaynaklı çıktığı algısı büyük bir yanılgıdır. Bu söylemleri doğru bulmuyorum. Hiçbir çiftçimiz bu mevsimde anız yakmaz.”

Sabri Özer, çiftçilerin hedef gösterilmesinin yanlış olduğunu vurguladı ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

HÜRHABER