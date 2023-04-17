Özer Hurmacı: 'Başlangıç ancak bu kadar güzel olabilirdi'

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından, “Başlangıç ancak bu kadar güzel olabilirdi” ifadelerini paylaştı.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, güzel bir mesajla camiaya seslendi. Sosyal medya hesabından sözleşmeyi imzaladığı günden bu yana çekilen fotoğrafları paylaşan Hurmacı, “Başlangıç ancak bu kadar güzel olabilirdi” açıklamasını yaptı.

Genç çalıştırıcı yönetiminde 4 maça çıkan Bursaspor, 3 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, ligde 11. sıraya yükseldi.