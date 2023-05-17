Özer Hurmacı: 'Pes etmek yok'

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, Somaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Pes etmek yok, vazgeçmek yok, birlikte başaracağız' dedi.

Özer Hurmacı: 'Pes etmek yok'
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EditörEditör
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Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, Somaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Pes etmek yok, vazgeçmek yok, birlikte başaracağız” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Somaspor’a 5-3 mağlup olan Bursaspor, son haftaya küme düşme riski ile giriyor. Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, son hafta oynanacak olan Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili camiaya mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hurmacı, “Pes etmek yok, vazgeçmek yok, birlikte başaracağız. Kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.