Özer Hurmacı 2'de 2 ile başladı

Bursaspor’da ’Futbol Sorumluluğu’ görevine getirilen Özer Hurmacı, takımın başında çıktığı 2 maçta 6 puan elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor’un başına ’Futbol Sorumlusu’ olarak geçen Özer Hurmacı, kariyerine iyi başladı. 37 yaşındaki futbol adamı, devre arasında futbolcu olarak geldiği yeşil-beyazlı takımda, Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yolların ayrılmasından sonra ’Futbol Sorumlusu’ olmuştu. Özer Hurmacı yönetimindeki Bursaspor, Bayburt Özel İdare Spor’u 3-1, İnegölspor’u da 2-0 yendi. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan yeşil-beyazlı takım, böylece ateş hattından da uzaklaşmış oldu.