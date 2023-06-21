Özer Hurmacı yöneticilerle bir araya geldi

Bursaspor Futbol Sorumlusu olan ancak 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona eren Özer Hurmacı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yönetimle son kez bir görüşme gerçekleştirdi.

Bursaspor’da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takımın futbol sorumluluğunu üstlenen ve takımı ligde tutan Özer Hurmacı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne geldi. Genç futbol adamı, yeşil-beyazlı yönetimle son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Cuma günü resmi olarak da istifa edecek olan Başkan Ömer Furkan Banaz, yönetici arkadaşları Mehmet Zahit Yanar ve Rıdvan Gültekin’le Özer Hurmacı’yı ağırladı. Bursaspor yönetimi eğer istifa etmeseydi, Hurmacı ile devam edecekti. Yeni yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu.