Özer: Kalkınma odaklı projelerim var

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Örgütü’nde belediye başkan adayı olmak isteyenlerim müracaatları devam ediyor.

Başvuru tarihleri 05 Aralık 2023 Salı günü akşamına kadar uzatılırken; bilgisayar Mühendisi ve iş insanı Doğay Özer’in de önümüzdeki günlerde adaylık dosyası vereceği öğrenildi.

Silivri ile ilgili insan ve kalkınma odaklı çok sayıda projesinin olduğunu belirten Doğay özer şu ifadeleri kullandı:

Silivri üzerine kalkınma ve gelişme odaklı projeler hazırlıyorum. Belediye görevleri dışında, eğitim, yeni meslek edinimleri, gelir düşüklüğünü arttırmak, turizm, tarım ve hayvancılık ile birlikte sağlıklı gıda üretimini, geleneksel ve teknolojik çözümlerle harmanlayarak kolektif çözümleri hayata geçirmeyi amaçlıyorum. Bugüne kadar edindiğim deneyim ve bilgi birikimimi, ilçemizde daha yaşanabilir bir gelecek için belediye başkan aday adaylığına taşımak istiyorum.

DOĞAY ÖZER KİMDİR?

1979 yılında Silivri’nin Kadıköy Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik yapan bir aile ferdi olarak dünyaya geldi. Bir kız çocuğu babası. Orta ve lise eğitimini Silivri Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans ve ayrıca aynı üniversitede Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans , yine ayrıca Eskişehir Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimi aldı. Halen Gastronomi (aşçılık) ayrıca Finansal Piyasalar üzerine yüksek lisans eğitimime devam ediyor.

1999 yılında başladığı profesyonel iş hayatımda; 24 yıl boyunca Silivri çarşıda PDS Bilgisayar firması ile esnaflık, Doğay Tarım ile de Kadıköy, Akören, B.Kılıçlı ve Çeltik mahallelerinde çiftçilikle uğraştım. Silivri ve civar ilçelerde inşaat projeleri, KOSGEP Destekleme Programı’nda mühendislik, online kozmetik pazarlama ve bazı markaların markalaşmasında yöneticilik yaptı. Halen İzmir ve Silivri’de PDS Mühendislik olarak, ayrıca Kırmızı Beyaz Et Döner ile hizmet vermeye devam ediyor.