Özge Borak Leyla Hanım'ı anlattı

Leyla Hanım filminde İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ı canlandıran ünlü oyuncu Özge Borak, "İçinde olmaktan çok mutluluk duyduğum bir proje" dedi.

Oyuncu Özge Borak, Okan Bayülgen’in sunduğu programa katıldı. Borak, programda Leyla Hanım Filmi’ne ilişkin, "Leyla Hanım bir belgesel film olduğu için vizyona giriş tarihi verilmedi. Televizyonda ya da dijital bir platformda mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Festivallere katıldığı için gösterimde olmaması gerektiği şartı olduğundan henüz seyirciyle buluşamadı" dedi.

"Mutluyum"

Leyla Hanım projesinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Borak, "İçinde olmaktan çok mutluluk duyduğum bir proje. Türkiye’de halkın oyuyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan. Çok kısa görev alabilmiş çünkü elim bir trafik kazasında ekibiyle birlikte hayatını kaybediyor. Yaşasaydı belki çok başka yerlere varabilirdi. Öğrendiğim kadarıyla Atatürk’ten sonra en kalabalık cenaze töreni deniliyor cenaze töreni için. Görüntüleri de gördüm gerçekten inanılmaz. Çok sevilmiş. Cenazesine başka illerden de katılım olmuş ve çok emekleri olan bir kadınmış. Onun hayatını canlandırmış olmak benim için çok hoş" diye konuştu.