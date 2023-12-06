Özgür Aksoy Tiyatro Günleri seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu’nun ortaklaşa düzenlediği Av. Özgür Aksoy Tiyatro Günleri bu yılda perdelerini Gemliklilere açmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki baroların tiyatro grupları 07 - 11 Aralık tarihleri arasında Gemlik’te sergileyecekleri oyunlarla seyirciyle bir araya gelecek. Toplamda beş farklı oyunun sergileneceği tiyatro günlerinde tüm gösterimler saat 20.00’da Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde olacak

Özgür Aksoy Tiyatro Günleri programının açılışı 7 Aralık Perşembe günü Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da yapılacak. Sui Generis Tiyatro Topluluğu tarafından ‘Yargı’ adlı oyunuyla perdelerini açacak tiyatro günleri, 8 Aralık Cuma günü Çek Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak olan Don Quijote oyunu, 9 Aralık Cumartesi günü ise Bursa Barosu Tiyatro Advacato tarafından sahnelenecek ‘Rosenbergler Ölmemeli’ oyunuyla, 10 Aralık Pazar Günü ise Ankara Barosu Oyun Atölyesi tarafından ‘Aslan Asker Shavyk’ gösterimi ile tiyatro severlerle buluşacak. Programın kapanışı ise 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Gemlik Belediyesi Kültür Sanat Topluluğu tarafından sahneye konulacak ‘Gerçek kaybeden’ oyunu ile tiyatro günleri kapanışını yapacak.