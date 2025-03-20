Özgür Özel 'Tüm İstanbulluları akşam Saraçhaneye bekliyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tüm İstanbulluları akşam İBB önünde yapılacak buluşmaya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Destek mesajlarına teşekkür eden Özgür Özel, "Bu akşam yine 20.30’da burada olacağız. Tüm İstanbulluları bekliyoruz. Dün akşam bizim demokratik anlayışımız içinde kimseni burnu bile kanamadan, demokratik tepkiler gösterilerek, çok önemli bir mesaj verildi. Bugün ve yarın akşam yine hep birlikte olacağız. Ümit ediyoruz yarın akşam çok sayıda siyasi partinin katılımının da olduğu bir birlikteliği müjdeleyebiliriz. Bugün 20.30’da tüm İstanbulluları Mansur başkanımızla birlikte Ekrem başkanımıza destek için Saraçhaneye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.