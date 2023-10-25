Özgür Özel delegelere seslendi: 'Aklına, vicdanına güvendiğiniz insanlarla konuşun, gereğini yapın'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, delegelerden kurultaya gelmeden önce illerindeki aklına, vicdanına güvendikleri insanlarla konuşmaları tavsiyesinde bulunarak, "Ardından CHP’nin geleceğini belirlemek için buraya gelin, gereğini yapın" dedi.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt’u ağırladı. Basına kapalı görüşen ikili, ardından ortak basın açıklamasında bulundu. CHP Genel Kuruluna katılacak delegelere seslenen Özel, “Türkiye’nin dört bir yanında seçilmiş bin 200 delegemiz var. Bunlardan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üye olan birçok delegemiz de var. Bu ziyaretle birlikte bin 200 delegemize şunu söylemek istiyorum; iki hafta sonra bugün siz memleketinizden buraya gelmiş ve geri dönmüş olacaksınız. Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde CHP’yi yönetecek kadroları ve CHP genel başkanını seçeceksiniz. Lütfen gelmeden önce ilinizdeki aklına, vicdanına güvendiğiniz insanlarla konuşun, komşularınızla konuşun, öğretmenlerinizle konuşun, öğretmenlerinizle veya öğrencilerinizle, alışveriş yaptığınız esnaflarla konuşun ve o ilde yüreğindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevgisinden endişe etmediğiniz herkesle konuşun. Onların değişimle ilgili ne düşündüklerini, CHP’nin ideolojisiyle ilgili ne düşündüklerini, bundan sonra da CHP’yle ilgili ne düşündüklerini, nasıl yönetilmesini istediklerini sorun. Ardından CHP’nin geleceğini belirlemek için buraya gelin, gereğini yapın. Memleketinize gittiğinizde yüreğinizin çok daha rahat ettiğini, CHP’yi emin ellere emanet ettiğinizi görerek döneceğinizi size taahhüt ediyorum” dedi.