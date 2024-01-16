Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in annesi Saime Dinçer’in (91) cenaze töreni Pirsultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yapıldı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Saime Dinçer’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.