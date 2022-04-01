Özgür ve Pınar evlilik yolunda ilk adımlarını attı
Selimpaşa'nın sevilen esnaflarından Cızzlama Kokoreç Kafe'nin sahibi Özgür Yazıcı, aile arasında düzenlenen törenle Pınar Sönmez ile nişanlandı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Selimpaşa'nın sevilen esnaflarından Cızzlama Kokoreç Kafe'nin sahibi Özgür Yazıcı, aile arasında düzenlenen törenle Pınar Sönmez ile nişanlandı. Çiftin nişan törenine CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, İş İnsanı Niyazi Şahin ve Mali Müşavir Didem Şahin'de katıldı.
Özgür ve Pınar çiftinin nişan kurdelesini Sümer Demir Çelik Sahibi Baki Sönmez kesti.
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