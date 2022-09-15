Özgüvenli çocuk yetiştirmenin püf noktaları konuşulacak

Geçtiğimiz yıl düzenlenmeye başlanan ‘Çocuğumla Öğreniyorum’ webinar buluşmaları, dijital platformdan çıkıp 17 Eylül’de Akasya’da gerçekleşecek. Ebeveynlerin ve ebeveyn adaylarının, çocuklarının büyüme süreçlerine eşlik ederken kendi gelişimlerine de katkı sağlamalarını hedefleyen söyleşide Dr. Özgür Bolat ve Ceyda Düvenci ‘Özgüvenli Çocuk Nasıl Yetiştirilir?’i konuşacak.

Akasya zemin katta 17 Eylül Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek etkinlik, ücretsiz olarak düzenlenecek. Yeni ebeveyn olmuş ya da olmak için gün sayan herkes bu keyifli ve bilgilendirici söyleşiye katılabilecek.