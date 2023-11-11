Özhan Market 'Daha yeşil bir dünya' için fidan dikti

Destek olduğu kültür-sanat faaliyetleri ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman ön plana çıkan Özhan Market, Eczacıbaşı iş birliğiyle, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla “Bursa’mız Yeşil Olsun, Bir Nefes Fidan Senden Olsun” kampanyası kapsamında fidan dikti.

Proje kapsamında, 10 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında Özhan Market mağazalarında satılan Selpak, Solo ve Silen marka tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı ürünlerinden elde edilen gelirlerden ayrılan payla Orman Genel Müdürlüğü’ne fidan bağışında bulunuldu.

Özhan Akademi ve Özhan Grup Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde yürütülen kampanya sonucunda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağışlanan yüzlerce fidanların dikimi için, Mudanya’nın Göynüklü Mahallesi’ndeki daha önce yanan alanda tören düzenlendi.

Kent protokolü ve yüzlerce öğrencinin katıldığı törende Özhan Market personeli ve müşteriler daha yeşil bir dünya için fidanları bir bir toprakla buluşturdu.

Projenin önemine vurgu yapan Özhan Grup müdürleri Ahmet Bircan ve Erkan Türkan, Özhan Akademi Müdürü Nehir Sarel ve Kurumsal iletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, Özhan ailesi olarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak amacıyla fidan diktikleri için son derece mutlu olduklarını belirtti.