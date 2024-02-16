Özhan Market, BİİB'de yerini aldı
Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, 16-17 şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nda (BİİB) yer alıyor.
Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, 16-17 şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması’nda (BİİB) yer alıyor.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuar alanında, onlarca prestijli kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Özhan Market’teki farklı kariyer fırsatları tanıtacak. Özhan Market standında görev yapan marketin insan kaynakları ekibi, programa katılan Bursalıları 2 gün boyunca Özhan ailesinin iş fırsatları konusunda bilgilendirecek.
Bursa’nın en önemli markalarından olan Özhan Market, Özhan’da kariyer hedefleyen herkesi BİİB’deki standa bekliyor.