Özhan Market Kurban Bayramına hazır

Bursa’nın yerel market zinciri Özhan Market’te Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Birbirinden lezzetli tatlılar bayram için hazırlandı.

Mağazalar zinciri, Bursalıların bayramda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına bütçelerini de göz önünde bulundurarak birçok farklı kategoride indirim ve kampanyalar başlattı. 30 Haziran tarihine kadar sürecek iddialı indirimler raflarda yerini aldı. Gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakım ve ev gereçlerine kadar tüm kategorilerde indirimler görmek mümkün olduğu Özhan Market’te, Kurban Bayramı için de hazırlıklarını tamamladı. Bayram için özel olarak hazırlanan tatlılar, kaliteli ve zengin çeşitleriyle damakları tatlandırmak için gün sayıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak özel tatlı ve pasta sipariş hizmetini bu bayram için de sağlıyor.

Bol cevizli, fıstıklı ve ev baklavası gibi baklava çeşitlerinin yanı sıra, kadayıf, bülbül yuvası, saray sarma, fıstıklı burma, şöbiyetten oluşan ikramlık tatlı çeşitleri pek çok peynir ürünleri, şarküteri ve meze çeşitleri yaprak sarması, mercimek köftesi, İtalyan salatası, Arnavut ciğeri gibi pek çok farklı meze çeşidiyle her zaman taze ve bol seçeneklerle tüm mağazalardan müşterinin beğenisine sunuldu.

Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, geleneksel mutfağımızın en önemli tatlıları arasında yer alan baklava çeşitlerimiz, dostlarımız için Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi. Bayram için özel tatlı siparişlerine cevap verdiklerine değinen Yılmaz, "Bunun için müşterilerimizin mağazalarımıza uğrayarak damak tadına uygun lezzeti seçmesi yeterli, tatlı siparişlerini istedikleri zamanda özenle hazırlıyoruz" diye konuştu.