Özhan Market'ten 'Daha yeşil bir dünya' için fidan kampanyası

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, sosyal sorumluluk kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Destek olduğu kültür-sanat faaliyetleri ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman ön plana çıkan Özhan Market, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla “Bursa’mız Yeşil Olsun, Bir Nefes Fidan Senden Olsun” kampanyası başlattı.

Proje çerçevesinde, 10 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında Özhan Market mağazalarında satılan tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı ürünlerinden elde edilen gelirlerden ayrılacak payla Orman Genel Müdürlüğü’ne fidan bağışında bulunulacak.

Özhan çalışanları ekip ruhunu sergileyecek

Kampanya süresince Özhan mağazalarındaki çalışanlar da sosyal sorumluluk projesinin büyümesine öncülük edecek. Bu çerçevesinde Özhan çalışanları, ilk aşamada “en iyi teşhir” ile mağazalarda görkemli sunumlar hazırlayacak. İkinci aşamada ise havlu kağıt ve tuvalet kağıdı rulolarıyla düzenlenen en “iyi tasarım yarışması” ile Özhan çalışanları ekip ruhunu sergileyecek.

Özhan Akademi ve Özhan Grup Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde yürütülen kampanya sonucunda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağışlanacak fidanlar, Mudanya bölgesinde düzenlenecek törende, kampanyaya ürün alarak destek veren müşteriler ve Özhan personeliyle birlikte daha yeşil bir dünya için toprakla buluşturulacak.

Projenin gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için son derece önemli olduğunun altını çizen Özhan Grup Müdürleri Ahmet Bircan ve Erkan Türkan, Özhan Akademi Müdürü Nehir Sarel ve Kurumsal iletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, Özhan ailesi olarak böyle bir kampanyayı hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, Bursalıları bu önemli kampanyaya destek olmaya davet etti.