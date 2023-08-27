Özhan Pulat: '99 buçuk dakikasında yaşamadığımız duyguyu 100. dakikada yaşadık'

Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından, “Futbol böyle oyun. Gerçekten burada ilk devreyle beraber 100 dakikalık bir mücadele var. 99 buçuk dakikasında yaşamadığım duyguyu yüzüncü dakikada yaşadık” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Adanaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Pulat, “Geçen hafta aynı şekilde ‘Trajik bir mağlubiyet’ diyerek toplantıya başlamıştım. Bugün de burada aynı şeyleri görmek gerçekten canımızı acıtmaya başladı. İlk devre özeleştirimizi yapacak olursak, kötü bir oyun, hücuma çıkarken kaptırdığımız toplar ve buna hafta içi çok fazla çalışmıştık. Merkezde rakibin yoğun baskısında enine pasları atmamayı ve çabuk kararlar vermeyi oyuncularımıza sürekli söyledik ama ilk devre üç tane bu tarz pozisyonla rakibi cesaretlendirdik. İkinci devre yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile oyunu dengeledik ve biraz daha fazla topa sahip olduk. Bizim oyunumuzla alakalı şöyle bir durumumuz var. Geç oluşan bir ekip olduğumuz için olabildiğince doğru savunma yapmak istiyoruz. Bu savunmayı özellikle biraz daha önde kurmak istiyoruz. Bu noktada da rakibe ikinci devre daha fazla alanları kapattık. Kenarları uzun vurmayı, uzun vurmaya yönlendirdik. İki stoperim müthiş bir şekilde o aradaki topları kesti. Fakat futbol böyle oyun. Gerçekten burada ilk devreyle beraber 100 dakikalık bir mücadele var. 99 buçuk dakikasında yaşamadığım duyguyu 100. dakikada yaşadık. Üzgünüz ama hemen silkelenmemiz lazım. Cuma günü iç sahada önemli bir Kocaeli maçımız var. Buna hazırlanacağız” değerlendirmesinde bulundu.