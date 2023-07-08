Özkan Uğur hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti.

Özkan Uğur hayatını kaybetti
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.