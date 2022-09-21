Özkan ve Gencoğlu'ndan başarı dilekleri

Haftalık salon fitnes idmanlarını Abelia’da Süleyman Gencoğlu’nun işletmeciliğini yaptığı salonda yapan Silivrispor çalışma temposunu yükseltiyor. Yapılan idmanı ziyaret eden Süleyman Gencoğlu burada teknik patron Ergun Ortakçı ile birlikte takım kaptanı Yunus Yaşar ile bir süre sohbet etti. Sohbete geçmiş dönem Silivrispor Futbol Şube Sorumlularından Sinan Özkan da yapılan idmanı ziyaret etti. Yeni sezonda başarılar dileyen Gencoğlu ve Özkan iç ve dış sahadaki maçlara geleceklerini de beyan ettiler.