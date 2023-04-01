Özkök: 'Gölcük'ten puanlarla dönmek en büyük istediğimiz'

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta zirvede olan Silivrispor’da hazar günü oynanacak Gölcük maçının heyecanı yükseliyor. Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özkök maç öncesinde yaptığı açıklamasında; “Gölcük iyi bir takım zorlu bir maç olacak ve bu maçtan da puanla ayrılacak taraf biz olacağız. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize olan güvenimiz tamdır bu maçla birlikte ligi tamamlayıp final maçlarına odaklanmak istiyoruz. Takımımızın ve teknik heyetimizin yolu açık olsun tüm Silivri’nin kalbi doksan dakikalığına Gölcük’te atacaktır” dedi.