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Özkurt son yolculuğuna uğurlandı

23 Yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan 1956 doğumlu Necati Özkurt, Gönen Çınarlı mahallesinde toprağa verildi.

Özkurt son yolculuğuna uğurlandı
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23 Yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan 1956 doğumlu Necati Özkurt, Gönen Çınarlı mahallesinde toprağa verildi.

Dün vefat eden Gönen Ziraat odası başkanı Necati Özkurt, doğup büyüdüğü köyü Gönen -Çınarlı Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

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Özkurt’un cenaze namazına Ak parti Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen Kaymakamı Dr Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İHA
Editör

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