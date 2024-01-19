Özlüce kapısı özel araç girişlerine kapatılıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Görükle Kampüsü içerisindeki araç trafiğinin düzenlenmesi ve güvenliğin daha üst seviyeye çıkabilmesi maksadıyla Özlüce tarafındaki giriş kapısından sadece personel araçları geçebilecek.

BUÜ Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda 2022 yılında hizmete açılan ve üniversiteye giriş için alternatif güzergâh olarak kullanılan Özlüce kapısından 22 Ocak 2024 Pazartesi itibariyle yabancı araçların girişine izin verilmeyecek. Yeni karar ile 22 Ocak tarihinden itibaren hafta içi 07.00 ile 19.00 saatleri arasında Özlüce girişinden sadece kimliğini gösteren personel araçları geçiş yapabilecek.

Personel kimlik kartı istenecek

Üniversiteden yapılan açıklamada; “Üniversitemiz Görükle Yerleşkesi içinde hizmete açılan Özlüce giriş kapısı, 22.01.2024 tarihinden itibaren hafta içi sabah 07.00 akşam 19.00 saatleri arasında sadece üniversitemiz personelinin kullanımına açık olacaktır. Konuyla ilgili yabancı araç girişlerine engel olmak, muhtemel müessif olayların önüne geçmek maksadıyla Özlüce giriş kapısı güzergâhını kullanacak tüm personelimizin bölgede görevli güvenlik görevlilerine personel kimlik kartlarını göstererek geçiş yapmaları önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

BUÜ Yönetimi tarafından 2022 yılında hizmete açılan Özlüce girişi, İzmir Yolu girişi ve Görükle girişinin ardından üniversitenin 3. kapısı olma özelliği taşıyor.