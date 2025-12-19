Öznur Kırkıcı'dan Yerel Üretime Destek Çağrısı

Ziyareti sırasında sergideki ürünleri tek tek inceleyen Öznur Kırkıcı, el emeği ve yerel üretimin önemine dikkat çekerek, tüm Silivrilileri yılbaşı hediye alışverişlerini El İzi Grubu Yılbaşı Sergisi’nden yapmaya davet etti. Kadın emeğinin desteklenmesinin hem yerel ekonomiye hem de sosyal dayanışmaya katkı sağladığını vurgulayan Kırkıcı, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.