Öznur Kırkıcı'dan Yerel Üretime Destek Çağrısı
Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı, El İzi Grubu'nun Oğuz Aral Sergi Salonu'nda devam eden ve yarın sona erecek olan Yılbaşı Sergisi'ni ziyaret etti. Sergide yer alan üretici kadınlarla bir araya gelen Kırkıcı, emeklerinden dolayı kendilerini tebrik ederek hayırlı işler diledi.
Ziyareti sırasında sergideki ürünleri tek tek inceleyen Öznur Kırkıcı, el emeği ve yerel üretimin önemine dikkat çekerek, tüm Silivrilileri yılbaşı hediye alışverişlerini El İzi Grubu Yılbaşı Sergisi’nden yapmaya davet etti. Kadın emeğinin desteklenmesinin hem yerel ekonomiye hem de sosyal dayanışmaya katkı sağladığını vurgulayan Kırkıcı, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.