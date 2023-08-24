Ozon ile kronik hastalıklara destek

Tansiyon, kolesterol ve Tip2 diyabet hastası olan H.S., kronik hastalıklarda da kullanılan ozon tedavisiyle rahat nefes aldı.

Tansiyon, kolesterol ve Tip2 diyabet hastası olan H.S, ayak tabanının altında başlayan ülseriyle büyük ağrılar çekmeye başlayınca arayış içerisine girdi. Uygulanan antibiyotik tedavisi biraz olsun ağrıları dindirmiş olsa da yaşadığı sıkıntının çözümünü arayan H.S., Medicana Bursa Hastanesinden uygulanan Majör Otohematerapi, bagging ve ozon yağı masajıyla nefes aldı.

Uygulanan tedavi hakkında konuşan Romatoloji uzmanı Dr. Yüksel Karakoç, “Hastanemizde ilk ozon tedavimizi gerçekleştirdik. Tip2 diyabet hastası olan H.S hastamızın sağ ayak tabanı altında büyük ülseri vardı. Ortası nekrotik ayak metetarsal bölümü sert ve ağrılıydı. Derin dokularda iskemik hasarları vardı. Bir süre farklı antibiyotik tedavileri almış. Biraz iyileşme olmuş. Biz bu tedaviye ek olarak ozon tedavisi uyguladık. Hem majör otohemoterapi, hem bagging (torbalama), hem de ozon yağı ile ayağa masaj şeklinde 3’lü kombine tedavi başladık. İlk iki seansta bile ülserinde iyileşme belirtileri başladı. İnşallah tedavinin tamamlanmasıyla da sağlığına kavuşacaktır” dedi.

Romatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Karakoç ayrıca ozon tedavisini romatoloji bölümünde uygulamaya başladık , ayrıca tüm bölümlere ve tüm hekimlerimizin hizmetine açık olacaktır’’ diye konuştu.