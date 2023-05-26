Öztaylan: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde tutkumuzla çalışırız, taahhüdümüzle hizmet ederiz'

14 Mayıs’ta milletvekili seçilen ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek için çalışan AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, “Bu şehrin evladıyız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde tutkumuzla çalışırız, taahhüdümüzle hizmet ederiz” dedi.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti Balıkesir Milletvekili seçilen Bandırmalı Ali Taylan Öztaylan, bu şehri çok sevdiğini ve bu şehir için gece gündüz demeden çalışacağının taahhüdünü verdi. ‘Çalışacağımızın sözünü değil, taahhüdünü vermiş bir adamım’ diyen vekil Öztaylan şu açıklamalarda bulundu:

"Tabii Türkiye yüzyılının ilk ve en genç vekillerinden biri olmak süper bir duygu. Sayın Cumhurbaşkanımız hep ne diyor? ‘Ustalığın şiarındandır, gençliğe yol vermek’ sağ olsun bize de yol verdiler. Elimizden gelenin en iyisini bu Türkiye yüzünün ilk yıllarında yapmaya gayret edeceğiz. Biz burada ortak akılla beraber kimse ayırmadan şu veya bu demeden o ortak akılla zaten yönetmeye talip olduğumuzu her yerde beyan ettik.

Biz burada kimseyi ötekileştirmeden. Kimseyle karşı karşıya gelmeden benim kapım herkese açık, ama herkese açık, İsteyen herkes ulaşabilir. Ankara’da inşallah devlet bize meclis bize bir oda verecek bir kapı verecek isteyen, istediği zaman kalkıp gelebilir misafirimiz olur. Paylaşırız, yeter ki derdi olsun ve bu memlekete güzel bir şey yapma derdiyle gelsinler. Şehrimize bir çivi çakma niyeti olan kim varsa benim başımın üzerinde yeri vardır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın.

Bu şehir için ortak aklı kurarak yapacağız. Hem sivil toplum örgütlerine üniversitemizi kalkınma ajansımızı, belediyelerimizi, ben bir fikrim var deyip ortaya çıkmak istemiyorum aslında. Ben bir fikri beraber oluşturalım, o ortak akla beraber bir fikir tasarlayalım. Ondan sonra ben bu fikrin ete kemiğe bürünmesi için Ankara’da ne üzerime düşüyorsa ben yapayım.

Sivil toplum örgütleri üzerine ne düşüyorsa onu yapsın. Belediyenin üzerine ne düşüyorsa o yapsın veya diğer paydaşlarımız üzerine düşüyorsa ne yapsın? Biz bunu beraber yapalım, ben Balıkesir partili gibi bunun için çalışayım. Onlara da bakacaklar bak bunu bunu yaptım, bunu bunu yapamadın. Bu iddialı bir şey. Bu bir siyasetçinin girmek isteyeceği bir şey değil ama benim çalışma prensibim hep böyleydi. Buna benzer çalışmalarda bulundum. Reflekslerim böyle daha çok dahil etmeye ve dahil olduktan sonra işleri takip edip sonuca odaklanma üzerine bir geçmişim var. Bunda bandırmaya inşallah güney Marmara bölgesine yayacağız.

Yol uzun yolun başındayız. Zor meşakkatli bir yol ama bir yandan da gurur ve kıvançla dolu bir yol. Bugün gencecik bir kardeşiniz olarak huzurunuzdayım. Hiç kimseyle hiçbir bagajın yok. Hiç kimseyle hiçbir kavgam yok. Ve hep tebessüm etmeye çalışıyorum. Hep insanlara güzel yaklaşmaya çalışıyorum. Benim bir istikametin var. Bu da şehrime ve devletime, milletime faydalı olabilmek. Allah beni bu istikametten ayırmasın ayağınıza taş değdirmesin. Bizle beraber kim olmak istiyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Bana istedikleri zaman istedikleri şekilde ulaşabilirler. Elimden geldiğince geri dönmeye çalışıyorum. Ulaşılabilir biri olabilmek adına elimden geleni de yapacağım, bizi izlemeye devam edin." dedi.