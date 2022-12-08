Öztürk Yılmaz, saldırıya uğradığı anı anlattı: 'Arkamı döndüm, bıçağı çekti'

Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, saldırı anını anlattı.

Güven Hastanesinde tedavi altına alınan Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz, olay anını anlattığı görüntülerde, bıçaklı saldırıda bulunan şahsın Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece’de oturduğunu söylediğini aktardı.

Kişinin, kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Konuştuk 5 dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. ’İsterseniz size bir kahve ikram edeyim’ dedim. ’Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum’ dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu."