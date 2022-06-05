Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Real Madrid, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği duyurdu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Real Madrid, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso’nun kalp krizi geçirdiği duyurdu.
İspanyol ekibi Real Madrid’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol Başantrenörü Pablo Laso’nun bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
İHA
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