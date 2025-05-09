Paket götürürken kazada hayatını kaybeden motokurye son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde paket götürürken karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 39 yaşındaki motokurye son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saat 02.50 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.P. kontrolündeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç, paket götürdüğü esnada Bulut Faruk Filya (39) idaresindeki 54 AJR 940 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet paramparça oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motokurye Bulut Faruk Filya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçların aldığı hasar ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Meslektaşları yalnız bırakmadı

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Filya, Serdivan Bahçelievler Mahallesi Siteler Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Filya’nın cenazesine çok sayıda meslektaşı da katıldı. Namazın ardından cenaze aracının peşinde konvoy oluşturan motokuryeler, motorlarının ön ve arka kısımlarına hayatını kaybeden Bulut Faruk Filya’nın fotoğrafını yapıştırdı.