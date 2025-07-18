Pakistan Büyükelçiliği, 'Mango Festivali' düzenledi

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği "Mango Festivali" düzenledi.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Büyükelçi Yousaf Junaid ev sahipliğinde düzenlenen "Mango Festivali"nde katılımcılara Pakistan’a özgü mango meyvesinden yapılan tatlılar, içecekler ve dondurmalar ikram edildi. Etkinliğe Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk diplomatlar, Pakistanlı diplomatlar ve basın mensupları katıldı.

"Bugün dostumuzun misafiriyiz"

Pakistan ile yıllardır güzel ilişki kurduklarını ve her iki tarafın da bu ilişkiyi devam ettirmek istediklerini belirten Vali Şahin, "Bugün dostumuzun misafiriyiz. Ülkemizin arkadaşı gibi. Bizimle hemhal oldu. Bizim ülkemizin bir seveni, bir sempatizanı. Ülkemizin bir taraftarı konumunda. Gerçekten güzel bir ilişki kurduk. Zannediyorum Ankara’da benden daha fazla dostu var. İstanbul’da da öyle. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.