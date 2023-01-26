Pakistan Büyükelçisi Cüneyd'den ATO Başkanı Baran'a ziyaret

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve Pakistan Ticaret Müsteşarı Syed Atif Raza, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Cüneyd, ATO üyelerini Pakistan’a yatırım yapmaya davet ederek, “Pakistan’a yatırım yapmanın iki büyük avantajı var. Birincisi 220 milyonluk nüfusu. Yüzde 10’u çok zengin, yüzde 75’i de orta sınıftır. İkincisi de Dubai, Abu Dabi, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelere olan yakınlığı ile büyük bir pazara erişim sağlamasıdır. Türk şirketleri ülkemize yatırım yaparsa hem üretim maliyetlerinden kar edebilir hem de Avrupa’da rekabet şansları artar” dedi.

“İnşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe yatırıma ihtiyaç var”

Türkiye ile aynı yüz ölçümüne sahip Pakistan’ın inşaat sektöründe Türkiye’den 10 yıl geride olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Cüneyd şunları söyledi:

“Pakistan şu anda Türkiye’nin 2010 yılındaki durumu gibi. Özellikle orta sınıfa yönelik konut projelerine ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra seramik, kapı, pencere gibi inşaat malzemelerine de ihtiyacımız var. Üst ve orta gelir grubumuz dünyaca ünlü bataryaları ithal ederek kullanıyor. Türkiye’den bu ürünlerin Pakistan’a taşınması maliyetli. Ayrıca ülkemizde işçilik maliyeti Türkiye’nin beşte biri düzeyinde. Türk şirketleri Pakistan’da üretip satarsa önemli bir ticaret fırsatı oluşur. Pakistan ve yakın ülkelerde 30 yıl devam edecek bir talep söz konusu.”

“Milli mücadeleye dayanan dostluk”

ATO Başkanı Baran ise, Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki dostluğun Milli Mücadele’ye dayandığını belirterek, bu dostluk temelinde ilişkilerin geliştiğini kaydetti. Pakistan ile tekstil, inşaat, savunma sanayi ve yeşil enerji alanlarında iş birliğini artırmak istediklerini belirten Baran, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hedef çerçevesinde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan’da Türk şirketlerin yatırım tutarı 2 milyar dolara yaklaşmış. Ayrıca Türk inşaat firmaları da Pakistan’da bugüne kadar enerji, altyapı gibi alanlarda projeler üstleniyorlar. Türkiye’de toplam 416 Pakistan sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Pakistanlı firmaların ülkemize yaptığı doğrudan yatırım miktarı otomotiv, elektronik, telekomünikasyon gibi alanlarda toplam 694 milyon dolar. MİLGEM projesi çerçevesinde her iki ülkede dört korvet yapımının söz konusudur. Savunma sanayi alanındaki iş birliği çerçevesinde savaş uçağı pilotlarının eğitimi için 52 adet uçak almak üzere Pakistan ile sözleşme imzalandık” dedi.