Pakistanlı şehitler Keçiören'de anıldı

Pakistan’ın Peşaver kentinde 2014 yılında bir askeri okula düzenlenen saldırıda şehit edilen 134 askeri öğrenci ve 10 öğretmen, Ankara’da Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd’in de katıldığı törenle anıldı.

Peşaver şehitleri, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla Keçiören’de AK Parti 10. Yıl Hatıra Ormanı içinde bulunan Peşaver Şehitlik Anıtı’nda anıldı. Başkan Altınok ve Büyükelçi Cüneyd’in anıta çelenk ve karanfil bıraktığı programda şehitlerin adına ağaç dikildi.

"Pakistan’ın acısını, sevincini paylaşıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Pakistan’ın acılarını, kederlerini ve sevinçlerini paylaştıklarını ifade etti. Başkan Altınok, Pakistan ve Türkiye’nin terörle boğuşan bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, “Birçok yabancı ellerin tetiklerinin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Afganistan’ın bulunduğu coğrafya dünya için önem arz etmekte. Peşaver olayında bir askeri okula yapılan saldırıda 134 Pakistan askeri öğrencimiz ve toplam 144 vatandaşımız şehit olmuştur. Ankara’da devletimizin merkezinde Pakistanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İnşallah bir daha böyle saldırılarla askerlerimiz şehit olmaz” diye konuştu.

"Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü kardeşlik devam edecektir"

Büyükelçi Cüneyd ise, 8 yıl önce Peşaver’deki devlet okulunda 144 öğrencinin şehit edildiğini hatırlattı. Büyükelçi Cüneyd, o günden beri terörizme karşı savaşma dirençlerinin arttığını belirterek, “Savaşma cesaretimiz daha da arttı. Pakistan hükümeti, Pakistan içerisinde Hindistan kaynaklı devlet terörüyle alakalı bir dosya hazırladı. O günden beridir teröre karşı savaşmakla kararlılığımız devam ediyor. Bu park bizim şehit olan çocukların aileleri için anıt olmaya devam edecek. Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü kardeşlik kararlılığının ifadesi olarak kalmaya devam edecektir” dedi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde 2014 yılında bir askeri okula düzenlenen saldırıda 134 askeri öğrenci ve 10 öğretmen şehit edilmişti. Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin 12 Ekim 2015’te şehitler anısına Ankara’da yaptırdığı "Peşaver Şehitlik Anıtı", Keçiören Belediyesi tarafından 23 Mart 2021’de yenilenip açılmıştı.