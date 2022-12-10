Pakistanlı Senatör Mandviwalla: 'Stagflasyon riskleri altında birçok ülkenin resesyondan kaçınması imkansız'

Pakistan Senatosu Finans ve Gelir Daimi Komitesi Başkanı Senatör Saleem Mandviwalla, mevcut stagflasyon riskleri altında birçok ülkenin resesyondan kaçınmasının imkansız olduğunu belirterek, "Durgunluğun önlenmesi için üretimin teşvik edilmesi, ticaret kısıtlamalarından kaçınılması ve borç hafifletme çabalarının artırılması zorunludur" dedi.

Pakistanlı Senatör Saleem Mandviwalla, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’a katıldı. “Durgunluk ve Stagflasyon Arasında: Dünya Ekonomisi Dönüm Noktasında” başlıklı panelde konuşan Senatör, pandemi sonrası küresel ekonominin dinamiklerini detaylandırdı. Salgının zaten zayıf olan ekonomiler üzerinde baskıya neden olduğunu, dolayısıyla ekonomik ve sosyal uçurumları büyüttüğünü belirtti. Bununla birlikte, dijital küreselleşme, ekonominin ve diğer sektörlerin canlanması için çok yönlü ve çok boyutlu dijital çözümler sunduğunu belirtti.

Senatör, mevcut stagflasyon riskleri altında birçok ülkenin resesyondan kaçınmasının imkansız olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle, durgunluğun önlenmesi için üretimin teşvik edilmesi, ticaret kısıtlamalarından kaçınılması ve borç hafifletme çabalarının artırılması zorunludur, çünkü borç sıkıntısının orta gelirli ülkelere sıçramasıyla küresel ekonomiye yönelik riskler artacak. Geçmiş deneyimlerden öğrenerek, mali sürdürülebilirliği sağlama ihtiyacı ile örtüşen krizin etkilerini hafifletme ihtiyacını dengelemek önemlidir." dedi. Senatör Mandviwala, küresel krizlerin üst üste bindiği sıra dışı bir çağda, politika yapıcıların çabalarının enflasyonla mücadeleye, kilit gıda ve enerji emtialarının arzını artırmaya ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için temiz enerjiye odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Senatör, iklim açısından akıllı düzenleyici çerçeveler oluşturmaya, teşvik yapılarının ayarlanmasına ve arazi kullanım düzenlemelerinin güçlendirilmesine yönelik önemli mali ve yatırım taahhütlerinin acil ihtiyaç olduğunu yineledi.

Senatör Mandviwalla, en savunmasız ekonomileri yükselen petrol ve gıda fiyatlarından korumaya yönelik birleşik küresel çabalara vurgu yaptı ve 1970’lerin ekonomik koşullarının tekrarını önlemek için borç hafifletme mekanizmasını değerlendirerek, "Enflasyon, daha zayıf büyüme, daha sıkı finansal koşullar ve sınırlı mali politika alanı koşullarında, hükümetlerin hassas nüfuslar için hedeflenen yardıma yönelik harcamalara öncelik vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.