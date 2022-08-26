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Palamut beklentisi balıkçıları av sezonuna umutlu girdiriyor

1 Eylül itibariyle açılacak av sezonu öncesi son hazırlıklarını yapan Yalovalı balıkçılar, palamut beklentisi nedeniyle sezona umutla giriyor.

Palamut beklentisi balıkçıları av sezonuna umutlu girdiriyor
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1 Eylül itibariyle açılacak av sezonu öncesi son hazırlıklarını yapan Yalovalı balıkçılar, palamut beklentisi nedeniyle sezona umutla giriyor.

“Vira bismillah” diyerek su ürünleri avcılığına başlayacak balıkçılar, av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor. Teknelerini bakımdan geçiren balıkçılar, ağalarını da av sezonuna hazır hale getiriyor. Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, 15 Nisan itibariyle bazı avlanma yöntemlerine getirilen yasağın 1 Eylül itibariyle sona ereceğini söyledi. Balıkçıların av sezonu hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu ifade eden Karataş, “Şu anda balıkçılarımız yoğun bir şekilde çalışma yapıyorlar. Teknelerimizin bakımları yapıldı. 1 Eylül itibariyle Yalova’daki teknelerimiz büyük oranda Karadeniz’e gidecek. Şu anda hazırlıklarımız bitti gibi” dedi.

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"Halk ucuz balık yiyecek"

Karataş, av sezonundan umutlu olduklarını anlattı. Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu senenin balıkçıların daha çok yüzünü güldüreceğini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

“Karadeniz’deki palamut göstergeleri çok iyi. Bu sene Allah nasip ederse halkımız 1 Eylül’den itibaren daha iyi, kaliteli ve ucuz balık yiyeceğine kesin gözle bakıyoruz. Her seneye nazaran biraz daha balığın bol olduğuna dair göstergeler var. İnşallah hayırlı olur, fazla havalarımız esmez, balıkçı avlanır. Halkımız da ucuza balık yer. Bu yaz bırakın dışardaki vatandaşı balıkçımız balık yiyemedi. Neden? 1 kilo sardalya, 1 istavrit 100-150 lira olunca balıkçı dahi evine götürüp yiyemedi. Halkımız hiç balık yememiştir. İnşallah 1 Eylül itibariyle halkımız daha ucuz bir şekilde balık yiyecek inşallah.”

Bu av sezonunda balıkçı ağlarını markalama sisteminin çıkarıldığını anlatan Karataş, bununla ilgili sıkıntı yaşandığını anlattı. Karataş, yaşanan sıkıntının çözülmesi gerektiğini belirterek, “Bu sene ağlarımızla ilgili markalama sistemi çıktı. Bu markalama sistemini neye dayanarak yaptılar kooperatifler, birlikler olarak bir bilgimiz yok. Markalama sistemi nedeniyle pürüzler yaşıyoruz. Bir vatandaşın 2 tane teknesi var, 2 teknede aynı ağı kullanamıyor ama sahipleri aynı. Bu markalama sistemini balıkçılara danışılmadan çıkarmışlar. Bunları Tarım ve Orman İl Müdürümüz üzerinde çözmeye çalışacağız” diye konuştu.

İHA
Editör

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