Palandöken: 'Bayram tatili dönüşlerinde kazalara dur diyelim'

Kurban Bayramı Arefesi ve sonrasında verilen 9 günlük tatilin ilk 5 gününde 31 kişinin hayatını kaybettiğine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram ziyaretlerimizin hüzünle bitmemesi için sürücüler dönüş yolunda yüksek hızdan kaçınarak uykusuz, yorgun olarak asla yola çıkmamalı ve sık sık mola vermeli. Emniyet kemerini ihmal etmemeliyiz” dedi.

Kurban Bayramı tatilinin eve dönüşünde trafik kazası riskine karşı sürücüleri uyaran Palandöken, “Önceki yıllarda yaşanan kazalardan ders almalıyız. Bayram tatilinin son günlerinde kazalar normal zamanın üzerinde yer almakta. Bayram tatilinin ilk 5 gününde yaşanan can kayıplarının, bayramın son günlerinde artmasından endişe etmekteyiz. Bu can kayıplarını önlemek için bayram dönüşlerinde kazalara dur diyelim. Bunun için kurallara harfiyen uyalım ve yüksek hızlardan kaçınalım. Bayram tatili için şehir değiştiren vatandaşlar ise bu kazaları en hafife indirmek için tatilden dönüş için son günü beklememeli. Tatilin son günü trafik yoğunluğu normal zamana göre 10 kat arttığı için kaza riski de o oranda artmaktadır. Bu sebeple dönüşler için fazla geç kalmamalıyız. Mutlu tatil ve bayram ziyaretlerimizin kötü anlar haline gelmemesi için sürücülerin kurallara uyması çok önemli görülmektedir. Özellikle uykusuz ve yorgun direksiyona oturulmamalı, sık sık mola verilip dinlenilmeli, cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı araçlardan seyir süresince uzak durulmalı, unutmayın ki bir anlık dalgınlık hayatınıza mâl olabilir” ifadelerini kullandı.