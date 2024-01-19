Palandöken: 'Esnafımız 29 Şubat Perşembe gününe kadar belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat ederek muayenesini yaptırmalı'

Periyodik muayene süresi dolan terazi aletleri için son muayene tarihinin 29 Şubat Perşembe günü olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre özellikle pazarlarda daha çok kullanılan

teraziler iki yılda bir muayene ettirilmek zorunda. Ölçü ve ölçü aletinin periyodik muayene süresi dolan esnafımız 29 Şubat Perşembe gününe kadar belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat ederek muayenesini yaptırmalı. Aksi takdirde ‘damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanmak’ fiilinden dolayı her bir ölçü aleti için 3 bin 218 TL ila 64 bin 352 TL arası idari para cezası uygulanacak” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, periyodik muayene süresi dolan terazi aletlerinin son muayene tarihini hatırlatarak, uyarıda bulundu. Palandöken, Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre özellikle pazarlarda daha sık kullanılan terazilerin iki yılda bir muayene ettirilmesi gerektiğini belirtti. Periyodik muayene süresi dolan esnafın 29 Şubat Perşembe gününe kadar belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat ederek muayenelerini yaptırmaları gerektiğini ifade eden Palandöken, “Pazarcılar tarafından pazar yerlerinde kullanılan ve tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilmektedir. Ayrıca tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan tartı aletleri yetkili muayene servislerince muayene edilmektedir. 2024 yılında terazisini zamanında muayene ettirmeyene 3 bin 218 TL ila 64 bin 352 TL arası idari para cezası uygulanacağı gibi, aynı zamanda muayenesi yapılmayan teraziye el konulabilecek. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi o ölçü aletinin kullanımda olduğunun tespit edilmesi halinde damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı aynı idari para cezası uygulanacak” diye konuştu.