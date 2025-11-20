Paletli yüzmede dünya ikinciliği

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası’nda milli sporcu Zeynep Elbir, üç farklı kategoride elde ettiği derecelerle Türkiye’ye dünya ikinciliği getirdi.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıfında eğitim hayatını sürdüren 19 yaşındaki Elbir, 50 metre su üstü, 100 metre su üstü ve 50 metre dip yarışlarında kürsünün ikinci basamağına çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışların ardından değerlendirmelerde bulunan milli sporcu Zeynep Elbir, "Yarış çok güzel ve çok başarılı geçti. Çok mutlu ve gururluyum. Sporcu olduğum için mesleğime de bu alandan yönelmek ve ikisini bir arada sürdürebilmek istiyorum. Hedefim büyükler milli takımına girmek ve mezun olduktan sonra sporcu fizyoterapisti olarak ilerlemek" ifadelerini kullandı.

Elbir’in elde ettiği dereceler, Türkiye’nin paletli yüzme branşındaki uluslararası başarılarına yeni bir katkı sağladı. Biruni Üniversitesi yönetimi, milli sporcunun başarısının hem akademik hem de sportif açıdan örnek teşkil ettiğini belirterek tebrik mesajı yayınladı.