Pamuk: 'AK Partinin kuruluş yıldönümü kutlu olsun'

AK Partinin 22. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk; “22 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yolculuğuna başlayan, Millete hizmet yolunda hiçbir engel karşısında durmaksızın gayret eden, sadece Türkiye değil dünya'nın gidişatına yön veren Ak Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Pamuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli Silivrililer;

İktidar partimizin 22 kuruluş yıldönümünde bu süre zarfında girdiği hiçbir seçimi kaybetmemiş olan Ak Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

14 Ağustos 2001 yılından günümüze yaşanmış her türlü sorun ve yapılan her türlü karalamada anlı AK bir şekilde çıkan, yasaklara ve akla alınmayacak engellemelere rağmen dünya tarihinde seçim yapılarak 22 yılda iktidarda kalan güçlü yapılanmanın içerinde bulunmanın sevinci içerisindeyiz.

Değerli hemşerilerim; gerek belediyecilik, gerek ülke yönetme açısından ana muhalefet başta olmak üzere tüm muhalif taraflarının da bildiği özenilecek ve ülkemizde görülmemiş hizmetler kazandırılmış ve kazandırılmaya devam edilmektedir.

2024 Yerel seçimlerine çok az bir zaman kalınan şu süreçte bizler ve vatandaşlarımızda bilirler ki belediyecilikte işler Ak Parti'nin hizmetleri üzerinde konuşulur. "Yaparsa AK Parti yapar!" diyerek devam edecek olan hizmetlerimiz sadece seçim vaadi değil, seçimden yıllar evvel ve yıllar sonra devam edecek olan çalışmalarımızdır. Planlarımız anlık değil, Türkiye’nin en az ileri ki 10 yılı baz alınarak yapılmaktadır.

Belediyeciliğim bazıları gibi çıkarlarımız için değil genelde ve yerel de olan 86 milyon insanımızın faydası düşünülerek yapılmaktadır ve devamda edecektir. Güçlü bir teşkilat yapılanmasına sahip olan AK Parti her zaman olduğu gibi bugünden yarın seçim varmışçasına hazır ve nazırdır.

Saygıdeğer Silivrililer; bugünden sonra "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!" diyerek 22 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yolculuğuna başlayan, Millete hizmet yolunda hiçbir engel karşısında durmaksızın gayret eden, sadece Türkiye değil Dünya'nın gidişatına yön veren Ak Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”