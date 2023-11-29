Pamuk 'İtibar etmeyiniz'

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından temayül yoklaması oylaması hakkında basın açıklaması yayınlandı. Açıklama aynen şu şekilde: “Teşkilat mensuplarımız ve hemşehrilerimizden gelen yoğun sorulara istinaden basın açıklaması yapma gereği oluşmuştur. 26 Kasım 2023 tarihinde tüm Türkiye'de ve dolayısıyla il başkanlığımızda düzenlenen temayül yoklaması oylaması teşkilatımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda sonuçlarına ilişkin yazılan, çizilen ve gerçeği yansıtmayan sonuçlar görmekteyiz. AK Parti'nin kendi içinde yaptığı bu yoklamanın bugüne değin sonuçları açıklanmamıştır. Gerçeği yansıtmayan kamuoyunu yalan yanlış ve yanlı yönlendirmelerin hiçbirine itibar etmeyiniz. Manipülatif hareketlerin olduğu seçim döneminde hemşehrilerimizin daha araştırmacı ve söylenenleri süzgeçten geçirerek analiz etmesi daha iyi olacaktır. Silivri seçmenini, kiralanan kişilerin yönlendirmesine dün olduğu gibi bugünden sonra da müsaade etmeyeceğimizi beyan etme durumu hasıl olması üzücüdür.”