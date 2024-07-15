Pamuk 'Vatan Sevdalıları Destan Yazdı'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, mesajında şu ifadelere yer verdi;

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış ancak iftihar edilecek feraset ve fedakarlığı sayesinde ihanet çetesine hak ettikleri tepkiyi cesur tutumuyla göstermiştir. Bağımsız ve özgür yaşama gayesinden taviz vermeyen Türk Milleti, vatan hainlerinin planlarını bir kez daha boşa çıkarmıştır.

Vatan ve millet düşmanı örgütlenmelerden biri olan FETÖ, hem ordumuza sızmış hem de devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz etmişti. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara ve meydanlara çıkan milletimiz, birlik ve beraberliğinin bozulmayacağını, vatanın parçalanamayacağını ve bölünemeyeceğini bir kez daha haykırmış ve topyekûn bir tavır ortaya koyarak tüm şer odaklarına gereken dersi vermiştir.

Aziz milletimiz, başta vatanına, izzet ve haysiyetine sahip çıkmış; ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden karşı koymuştur. 15 Temmuz, salaların vicdanlarda oluşturduğu bir şahlanış olarak tarihe geçmiştir. Zalimlerin kullandığı tankın, uçak ve helikopterlerin önüne vücutlarıyla siper olan, "ölürsem şehit, kalırsam gaziyim" diyerek, soylu bir iradeyle vatanını ve milletini müdafaa eden aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimizi yad etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimiz için milli ve vicdani bir görevdir. Siyasi ve ideolojik aidiyet ne olursa olsun, tüm terör odaklarına karşı en etkili mücadele, milli beraberlik ruhu ile hareket etmektir.

Elbette Türkiye’den varlığı ve istikbalinden yana olanlarla karşısında duranların mücadelesi bitmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. Yıldönümünde tüm yurtta gerçekleştirilecek programlarda, o gece yaşananların, milletimiz ve özellikle gelecek nesiller nezdinde, ortak bir bilince dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir.

15 Temmuz Destanını yazan her bir vatan sevdalısı, halkımızın gönlünde mutena yerini almıştır. Bizler Türk devletini yaşatma konusunda and içmiş, ecdada ve tarihe söz vermiş vatan sevdalılarıyız. Bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan, şanlı tarihimize adını altın harflerle yazdıran şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, emanetinize sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Değerli gazilerimize aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyor, hürmet ve muhabbetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi, vatanına sahip çıkarak 7’den 70’e şehrimizin meydanlarını boş bırakmayan hemşehrilerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 8. Yıldönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum.