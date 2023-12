Pamuk 'Yapılan terbiyesizliği kınıyoruz'

TAKİP ET

Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

CHP SİLİVRİ İlçe Başkanlığı’nda belediye başkan aday adayı olan bir zat, bu akşam yapılan bir toplantıda kendince bazı tabirler kullanmış ve kendi alkışçıları ile sirk gösterilerini yerine getirmiştir.

Dikkate dahi alınmayacak olan bu şahıs, kendince Cumhur ittifakı mensuplarını Yunanlara benzetmiş ve denize dökeceğiz ifadelerini kullandığı görülmektedir.

22-23 Aralık 2023 tarihinde bütün ülkemizi derinden sarsan Pençe-Kilit operasyonları kapsamında vatanımız 12 tane fidanını şehit vermiştir. Bizler ülke olarak büyük bir acı içerisindeyken CHP’ li aday adayı daha PKK terör örgütüdür diyememişken, onları inlerinde yok etmeyi teklif dahi edememişken, kendini bilmez, söylediğini hiç bilmez mesnetsiz şahsın söyledikleri CHP Genel Başkanlığı’nın zihniyeti olduğu bariz belli olmaktadır.

Yine siyaset üslubunu bilmeyen bu şahısa denize dökülmesi gereken kesimin kim olduğunu hatırlatmakta bizlere düşmüştür. Baş nereye giderse ayakta oraya gider diyerek sözde başlarına da birkaç kelam söylemek farz olmuştur;

Genel başkanlarından tutunda il başkanlarına, ilçe başkanlarından tutunda belediye başkan aday adayları da dahil, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere teşkilat mensuplarımızı ve bizleri destekleyen on milyonları aşkın üyelerimizinde bulunduğu bizleri ülke sınırlarımızı tehdit eden unsurlar ile bir tutma hakkı sizin gibi çizgisiz insanlara verilmemiştir.

Ülkemizin içerisinde olan her hanede Mehmetçiklerimizin ailesinin acısını paylaşan 81 milyonu aşkın vatandaşımız bulunurken kullanılan bu tabir şehit ailelerimize de hakaret olmuştur.

Devletimiz son 20 yılda cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar vatan birliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışan, onların dillendiremediği PKK ve uzantıları içerisinde bulunan hiçbir güruh için göz açtırmamış, açtırmayacaktır.

Silivri CHP İlçe Başkanlığı’nda yapılan terbiyesizliği kınarken, 12 hanede yaşanan evlat, baba, kardeş, Mehmetçik acısını şahsım ve SİLİVRİ Ak Parti İlçe başkanlığı adına en derin şekilde hissetmekteyiz.

Bu vesile ile vatan toprağımız için canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.