Pamukkale, hasar tespiti için 14 kişilik ekibini deprem bölgesine gönderdi

Tüm Türkiye’yi hüzne boğan depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarını seferber eden Pamukkale Belediyesi, 10 ili etkileyen afet bölgesinde incelemelerde ve hasar tespitinde bulunmak amacıyla 14 kişilik mimar, inşaat mühendisi ve inşaat teknikerinden oluşan uzman ekibini bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerle ilgili tüm Türkiye gibi Pamukkale Belediyesi de tüm imkânlarını seferber etti. İlk andan itibaren başta yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmesi olmak üzere, PAKUT (Pamukkale Arama Kurtarma Timi) ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede görev yaptı. Bir tarafta enkazlarda can kurtarma çalışmaları devam ederken, bir taraftan da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde incelemeler yapılacak.

Pamukkale Belediyesinden 14 kişilik ekip Kahramanmaraş’ta görev yapmak üzere yola çıktı. Mimar, inşaat mühendisi ve inşaat teknikerinden oluşan uzman ekip depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yıkılmayan binaların hasar tespitini gerçekleştirecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara katılacak olan ekip, binaların kullanılıp kullanılamayacağını raporlayacak.

"Türk devleti olarak bu yarayı hep birlikte saracağız"

Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekskavatör, bölgede hasarlı binaların yıkımı çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaşanan deprem felaketinin çok büyük bir alanda etkili olduğunu ifade ederek, "Bu büyük afet hepimizi üzdü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin ilk gününden itibaren Pamukkale Belediyesi olarak bizler de gereken ne varsa yaptık. PAKUT ekibimiz arama kurtarma çalışmalarına katılarak canların enkazdan kurtulmasına katkı verdi. İş makinelerimiz, araçlarımız ve personelimizle deprem ile ilgili yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 14 kişilik teknik personelimizden oluşan ekibimiz Kahramanmaraş’ta hasar gören binaların durumlarını raporlamak üzere görevlendirildi. Türk devleti olarak bu yarayı hep birlikte saracağız. Bu vesileyle bölgeye yardım malzemelerini gönderen kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bu tür afetlerden tüm dünyayı korusun" dedi.